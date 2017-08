Beveiliger Media Markt ging af op ‘onderbuikgevoel’

,,Ik mag niet in details treden”, zegt hij. ,,Het onderzoek is namelijk nog in volle gang. Wat ik wel kan vertellen, is dat ik het vreemd vond dat een jong meisje drie dure telefoons afrekende. Dat is geen normale aankoop voor een 19-jarige.”



Daarom wilde Van der Horst haar betaalpas controleren. ,,Ik had een onderbuikgevoel. Er hadden wel 100.000 dingen kunnen spelen; misschien werd ze wel onder druk gezet. Het voelde als mijn taak om het te controleren, want je wilt natuurlijk niet dat er na de aankoop iets gebeurt en dat je dat op je geweten hebt. Volgens mij wist dit meisje waar ze mee bezig was. Het was duidelijk geen normale aankoop. Ze kwam ook heel zenuwachtig over. Al kan dat ook komen doordat ik haar ondervroeg.”