Bevolking Utrecht groeit komende jaren sterk

Ook de bevolking van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag groeit de komende jaren sterk. De vier grootste steden van het land krijgen een derde van de totale bevolkingsgroei tot 2030 te verwerken, voorspellen het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag in een gezamenlijk rapport. De bevolking groeit tussen 2015 en 2030 naar verwachting met 950.000 mensen, voor driekwart in de grotere steden met meer dan 100.000 inwoners.



Ook in bijna alle andere gemeenten in de regio neemt de bevolking toe. Uitzonderingen zijn De Bilt (-1,3 procent), Culemborg (-0,4 procent), Lopik (-5,6 procent) en IJsselstein (-9,9 procent).