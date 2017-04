Bevrijdingsfestival breidt uit met afterparty in TivoliVredenburg

Het Bevrijdingsfestival krijgt een grote afterparty. Als het evenement in Park Transwijk op 5 mei is afgelopen, kunnen feestvierders doorgaan in TivoliVredenburg. In twee zalen treden artiesten op en draaien dj's livemuziek. Er is ruimte voor zo'n 2.700 bezoekers.

Feestprogrammeur Michiel Peeters zegt dat TivoliVredenburg aansluiting zoekt op het Bevrijdingsfestival. ,,Het Bevrijdingsfestival is een enorm populair evenement, waar zo'n 45.000 bezoekers op afkomen. We willen de nacht erbij betrekken. Vanaf 23.30 uur vrijdagavond tot 05.00 uur 's zaterdagochtend is er een programma in de zalen Ronda en Pandora.''

Dj St. Paul, bekend van Pop-O-Matic, draait de hele nacht in Ronda. Tijdens de nacht zullen in Ronda ook hiphopartiest Cho en de populaire Amsterdamse Gallowstreet Brass Band spelen, met veel blazers. De Gallowstreet Brass Band speelt onder andere covers van bekende liedjes en staat garant voor swingende dansmuziek.

House en dance

In Pandora kunnen de bezoekers luisteren naar house en dance. Falco Benz speelt daar live; de Utrechtse house dj Wouter S. en dj The Flexican staan ook op het podium. Als openingsact treden twee lokale talenten op, Luke Cohlen en Tala drum Corps.



Peeters zegt dat er veel verschillende muziekstijlen te horen zijn. ,,We willen laten zien hoe leuk het is om heen en weer te lopen tussen de zalen. Deze dansavond is gratis toegankelijk, dat doen we nooit. Wel geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.''



Met de afterparty geeft het Bevrijdingsfestival ook cachet aan het jubileum. Het Bevrijdingsfestival bestaat 25 jaar. Tineke Teerink, woordvoerder van het Bevrijdingsfestival, zegt dat onderzocht is om het festival uit te breiden.

Teleurgesteld

Al jaren worden bezoekers teleurgesteld, omdat de maximale capaciteit bereikt is. Sommigen kunnen hierdoor het terrein niet op of moeten wachten tot anderen zijn vertrokken. ,,We hebben onderzocht of een tweede festivalterrein in Leidsche Rijn, naast Park Transwijk, haalbaar was. Ook een verhuizing naar Leidsche Rijn is in beeld geweest. Maar beide opties bleken te veel voeten in de aarde te hebben.''

Uitbreiding van het festival krijgt nu vorm via de afterparty en de populaire Vrijheidscolleges, lezingen rondom het thema vrijheid.