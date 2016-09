Bewoners balen van pand Vitens

De bewoners waren altijd al tegen de bouw van de nieuwe waterfabriek. Zij hadden er moeite mee dat een 'hap' wordt genomen uit de groenstrook die zij als buffer zien tegen lawaai en fijnstof van de A2.



Destijds beloofde Vitens de betrokkenen goed te informeren. Ook over de inrichting tijdens de bouw. ,,Die belofte wordt totaal niet nagekomen. We hadden ons in 2012 - toen het besluit viel - veel meer moeten verzetten. We zijn echt kwaad,'' zegt bewoner Jos Caals.



In een brief verzoeken de bewoners Vitens de gemaakte afspraken na te komen. ,,We willen het hele jaar door het nieuwe gebouw niet zien, dus ook in wintertijd als de bomen kaal zijn. En ook de glimmende dakrand van het gebouw moet anders. Het ziet er niet uit.''



Wensen

Vitens bevestigt de brief van de boze bewoners aan de IJsselsteinseweg te hebben gekregen en stelt dat er rekening is gehouden met de wensen van de omwonenden. Er is een groen blijvende struikenrij als buffer tussen het gebouw en de huizen.



,,Maar we kunnen niet aan alle wensen tegemoet komen, omdat er vanuit ecologisch oogpunt beperkingen zijn,'' zegt Vitens-woordvoerder Judith Zuiderhoudt. ,,We vinden de onrust bij de bewoners vervelend en nodigen hen uit in oktober. We willen onze beloftes binnen de mogelijkheden nakomen en met ze in gesprek blijven.''



Eind dit jaar

Aan de nieuwe waterfabriek aan het Hooglandse Jaagpad is drie jaar gebouwd. Nieuwbouw is nodig omdat het oude productiebedrijf op dezelfde plek niet meer voldoet. Vitens neemt de waterfabriek eind dit jaar in gebruik. Het zal jaarlijks zo'n 2,5 miljoen kubieke meter zacht water leveren aan IJsselstein en een klein stukje van Nieuwegein.