Bewoners hekelen plannen Doorn met oudere ambtenaren

Henk Krol boos over 'lozen' oudere ambtenaren



Fractievoorzitter Henk Krol van 50Plus in de Tweede Kamer is boos over het plan van de gemeente Utrechtse Heuvelrug om oudere ambtenaren onder zachte dwang te 'lozen'. De gemeente meent dat een deel van de zeventien mensen boven de 62 niet meer mee kan komen en plaats moet maken voor jongeren. ,,Dat ze in de ogen van de gemeente niet meer meekunnen, is de schuld van de gemeente'', stelt Krol (66). ,,Die had ervoor moeten zorgen dat deze mensen zich hadden kunnen ontwikkelen. Met een goede begeleiding kunnen ook deze ambtenaren een rol spelen. Dit gebeurt vaker. 'We sturen Piet van 54 maar niet op cursus, want dat heeft geen zin meer'. Daar word ik ziedend van.''



Krol verbaast zich er ook over dat een lokale overheid zich niet houdt aan landelijk beleid. ,,De overheid wil mensen langer laten werken. En een gemeente doet het tegenovergestelde. Dit is van de zotte. Misschien zijn er twee mensen die blij zijn met hun vertrek, maar ik kan me niet voorstellen dat iedereen dat wil.'' Krol zal de ontwikkelingen over het leeftijdsarrangement nauwgezet blijven volgen. ,,Het voorstel moet nog door de gemeenteraad worden beoordeeld. Maar wij zullen de zaak in de gaten houden.''