Bewoners Houten-Castellum worden gek van de duivenpoep

Vorige week nog hadden Marcel en Anouk Breed hun dakgoot geleegd. Het resultaat: drie zakken vol uitwerpselen van duiven. Inmiddels ligt de goot alweer bezaaid met nieuwe duivenpoep. ,,We zijn nu van plan duivenpinnen in de goot te plaatsen. Anders blijven we bezig met opruimen.’’

Op het dak van hun huis aan het Lokaalspoor hebben zich zes kirrende duiven genesteld. ,,Dat is een rustig dagje voor ons’’, grapt Anouk. ,,Maar serieus: het is een ramp. Onze tuin wordt helemaal ondergekakt, we moeten onze auto op een andere plaats neerzetten en ze zitten tussen onze dakpannen. Nu we weer richting de lente en zomer gaan, wordt het alleen maar erger.’’

Even verderop staat Noortje van der Rijst met drie kinderen voor haar huis. De muur van het huis zit onder de duivenpoep. ,,We hebben alles al geprobeerd: duivenpinnen, gaas, maar de duiven blijven komen.’’ Ze wijst op de muur. ,,Dit hebben we dus twee dagen geleden schoongemaakt. Kun je dat geloven?’’

Duivenpoep is schadelijk

Volgens Van der Rijst zijn de uitwerpselen bovendien schadelijk. ,,In de zomer spelen hier allemaal kinderen op blote voeten. Die worden daar hartstikke ziek van. Verder liggen er ook weleens kapotte eieren of een dode duif.’’

Vanavond hield de gemeente een informatiebijeenkomst over de overlast. Volgens Marcel en Anouk werd dat hoog tijd. ,,We hebben al meerdere keren geprobeerd de gemeente te overtuigen hoe vervelend dit is, maar telkens zeiden ze er niets aan te kunnen doen. Het is fijn dat het erop lijkt dat de gemeente onze problemen eindelijk serieus gaat nemen.’’

‘Iets doen’

Naar aanleiding van de signalen die hem bereikten, heeft wethouder Jocko Rensen enkele weken geleden gekeken in de wijk. ,,Op luifels, speelplaatsen en huizen zaten grote hoeveelheden uitwerpselen. Daar moeten we iets aan doen.’’

De oplossing is volgens Rensen nog niet zo makkelijk. ,,We willen eerst alle diervriendelijke mogelijkheden bekijken, maar je moet niet vergeten dat er op deze plaats al heel veel dingen zijn geprobeerd. Op een gegeven moment ben je aan het einde van die reeks oplossingen.’’