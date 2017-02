Bewoners stappen naar rechter om slechte verlichting Driebergen

Inwoners Louis Guldemond en Rob van den Hoek winden zich enorm op over de slechte verlichting in hun dorp Driebergen. Zij willen dat de gemeente het raadsbesluit van vorig jaar terugdraait. De twee vechten de beslissing aan bij de bestuursrechter. Zij worden gesteund door diverse inwoners en ouderenbonden die hebben geklaagd over de verlichting. Die zaak dient op 16 februari.

Donker en onveilig

De gemeente werkt aan het probleem. ,,We zijn druk bezig met het vervangen van lampen in de lantaarnpalen'', licht een woordvoerder van de gemeente toe ,,De openbare verlichting in onze gemeente is verouderd. Een aantal types is niet of nauwelijks meer leverbaar. Deze lampen komen veelvuldig voor in Driebergen. Door problemen met de levering, vindt de vervanging van de lampen later plaats dan in andere jaren.''