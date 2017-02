Bewoners starten petitie voor veiligere Laan van Chartroise

De afgelopen jaren waren minstens acht zware ongevallen op de Laan van Chartroise, aldus de bewoners. Die hebben niet tot dodelijke ongevallen geleid, maar de verontruste bewoners zijn bang dat het een keer goed misgaat. "Het gaat vaak net goed'', geeft Sonja de Hair de urgentie van maatregelen aan. De Hair is initiatiefneemster van de petitie.



Over de Laan van Chartroise, een drukke weg tussen de wijk Zuilen en de binnenstad, rijden veel fietsers, onder wie schoolgaande jongeren, stadsbussen en auto's. Er liggen twee scholen, een kinderdagverblijf en een grote speeltuin direct aan deze laan. "Fietsers moeten de weg delen met (vracht)auto's en bussen, zonder eigen fietspaden of fietsstroken. In combinatie met een maximumsnelheid van 50 km/uur leidt dit dagelijks tot gevaarlijke situaties. Er is nauwelijks ruimte om fietsers te passeren en toch gebeurt dat heel vaak en op (te) hoge snelheid. Er fietsen dagelijks 3.000 fietsers en daar zijn veel kinderen en jongeren bij, vanwege de vele scholen in de buurt'', zegt De Hair. "Als fietser ben je vogelvrij verklaard. Je kunt echt geen kant op.''