Bewoners van de binnenstad zijn de meest tevreden Utrechters

Volledig scherm Rapportcijfer tevredenheid over de buurt. © gemeente Utrecht

Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde Monitor Utrecht over 2016 van de gemeente Utrecht, die voor de 20e keer laat zien hoe de stad ervoor staat. Het rapport geeft inzicht in de ervaringen thema’s zoals bevolking, economie, wonen, milieu, gezondheid en welbevinden.

In z’n algemeenheid geven Utrechters hun buurt een 7,1, een cijfer dat redelijk constant is de afgelopen jaren. Het aantal bewoners dat de buurt waarin ze woont als zeer prettig ervaart is met 89 procent aanzienlijk, maar wel lager dan vorig jaar. Een derde van de Utrechters (35 procent) verwacht dat de buurt in de toekomst beter zal worden.

Binnenstadsbewoners kijken er niet van op dat ‘hun wijk’ het ‘beste’ scoort. ,,Het is hier heerlijk rustig wonen,’’ zegt Angrid Tilanus (79), die al zo’n 40 jaar aan de Keukenstraat woont. ,,In dit straatje rijden geen auto’s. Zelf doe ik in de stad alles te voet en lopend, ook al heb ik wel een auto even verderop geparkeerd staan. Het is prettig als je veel voorzieningen dichtbij huis hebt.’’

Quote In dit straatje rijden geen auto’s. Zelf doe ik in de stad alles te voet en lopend, ook al heb ik wel een auto even verderop geparkeerd staan Angrid Tilanus

Angrid zou de wijk waarin ze woont dan ook zonder meer een 10 geven. ,,Ik woon al sinds de jaren 70 in de wijk. Toentertijd waren hier woningen onbewoonbaar verklaard en was er drugsgebruik in de straat. Maar dat is sindsdien alleen maar beter geworden. De binnenstad is misschien wel slecht bereikbaar voor de auto, maar ik pak de auto ook alleen maar als ik de stad uit moet.’’

Festiviteiten

Ook Bas Stoer, die met zijn vrouw en twee kinderen in de Brigittenstraat woont, is zeer tevreden met het wonen in de binnenstad. ,,We hebben groen en parken in de buurt, waar ook nog al eens wat festiviteiten worden georganiseerd. We gaan vaak naar het aan ons huis grenzende Lepelenburg waar activiteiten zijn tijdens Culturele Zondagen. Ook kunnen we genieten van een festival zoals Lepeltje, lepeltje. Ook heel leuk met de kinderen.’’

Natuurlijk, enkele nadelen zijn er volgens Stoer ook wel. ,,Soms liggen de kinderen al op bed en is het nog wel eens luidruchtig in het park. Ook de bereikbaarheid van ons huis met de auto is niet heel goed, maar daar stel je je toch op in als je hier gaat wonen. Ik doe er bijvoorbeeld heel lang over om met de auto naar mijn werk in Arnhem te komen. Dus kies ik voor het openbaar vervoer. De auto gebruiken we ook alleen als we de stad uitgaan naar een plek die niet makkelijk met het openbaar vervoer te bereiken is.’’

Quote De auto gebruiken we ook alleen als we de stad uitgaan naar een plek die niet makkelijk met het openbaar vervoer te bereiken is Bas Stoer

Student Harm de Jong noemt het een ‘voorrecht’ om in de ‘fantastische Utrechtse binnenstad’ te wonen. Voor 420 euro woont hij op 20 vierkante meter in de Hamburgerstraat. ,,Het is super, want je hebt vele eettentjes in de buurt, supermarkten die tot laat open zijn en het centraal station vlakbij. En ja er is wel eens geluidsoverlast, maar het is een keuze om in een levendige buurt te wonen.’’

Meer overlast van verkeerslawaai

Het aantal Utrechters dat aangeeft last te hebben van lawaai is, na een daling in 2015, in het afgelopen jaar weer toegenomen. In 2015 gaf ruim driekwart (76 procent) van de inwoners aan wel eens last te hebben van lawaai. In 2016 is dit 97 procent. Utrechters geven vooral aan meer last te hebben van lawaai veroorzaakt door verkeer. Het aandeel Utrechters dat hier vaak last van heeft is toegenomen van 22 procent in 2013 tot ruim een kwart (27 procent) in 2016. Hoewel vooral de inwoners van de Binnenstad, Oost en Zuidwest meer last van verkeerslawaai rapporteren, is het aandeel inwoners met ruim een derde nog altijd het grootst in Overvecht.

Volledig scherm Overlast van verkeerslawaai. © gemeente Utrecht

Waardering voor onderhoud en schoonheid openbare ruimte stabiel

In 2016 is de waardering voor netheid licht gedaald in vergelijking met 2015 naar een 6,5. De cijfers die bewoners geven voor het onderhoud (6,6) en schoonheid (6,5) van de openbare ruimte zijn stabiel. Ook de waardering voor de verzorging van openbaar groen in de buurt is gelijk gebleven (6,7). Utrechters geven gemiddeld een 6,6 voor de staat van de openbare ruimte in de buurt. Dit is een combinatiecijfer van de gemiddelde scores voor de schoonheid, het onderhoud en de verzorging van de openbare ruimte. In Zuidwest (5,9) en Overvecht (6,0) zijn bewoners hier het minst tevreden over. In de wijken Noordoost (6,8), Vleuten-De Meern (6,8), Oost (6,9) en Leidsche Rijn (7,0) geven bewoners de hoogste rapportcijfers.

Volledig scherm Openbare ruimte per wijk. © gemeente Utrecht

9 procent Utrechters in een sociaal isolement

Het persoonlijk welbevinden van Utrechters is stabiel, met elk jaar een score op of rond de 7,7. Een grote meerderheid is tevreden met zijn leven (86 procent) en gelukkig (81 procent). Wel zijn er verschillen in de stad. In de binnenstad is het grootste deel van de inwoners gelukkig en in Overvecht het kleinste deel. Daarnaast is te zien dat door de jaren heen ongeveer één op de tien Utrechters in een sociaal isolement verkeert. Z ij hebben nauwelijks contact met anderen, hebben geen mensen bij wie ze terecht kunnen en voelen zich van anderen geïsoleerd. Een ongeveer even grote groep (9 procent) geeft aan niet gemakkelijk zelf hulp te regelen als dat nodig is.