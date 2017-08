Bewoners Voorstraat boos over geheime afspraken gemeente Vianen en ondernemers

De bewoners van de Voorstraat willen inzicht in geheime afspraken tussen de gemeente Vianen en de ondernemers in de Voorstraat. Dat zegt Giuseppe van der Helm namens de bewoners van de Voorstraat.

De inkt onder een eerste convenant tussen gemeente Vianen, ondernemers en bewoners over de herinrichting van de Voorstraat is nauwelijks opgedroogd of Dick Barelds, voorzitter van de Ondernemersvereniging, rept over afspraken tussen gemeente en ondernemers die al in het voortraject gemaakt zijn. De Voorstraatbewoners weten hier niets van en de afspraken worden niet openbaar gemaakt.



Van der Helm vindt dit een slechte start van de net getekende intentieverklaring en wil een kopie van de afspraken. ,,Het lijkt mij logisch lijkt dat de bewoners als derde partij in het convenant op de hoogte zijn van deze afspraken.’’

Quote Het lijkt mij logisch lijkt dat de bewoners als derde partij in het convenant op de hoogte zijn van deze afspraken Giuseppe van der Helm

Wezenlijk belang

De afspraken gaan bijvoorbeeld over parkeren en rijgedrag en over het uiten van ongenoegen over het Voorstraatbeleid met spandoeken boven winkelgevels. Barelds: ,,Daarop moeten ondernemers elkaar en anderen kunnen spreken. Onder meer dat hebben we vastgelegd.’’ Van der Helm vindt het van wezenlijk belang dat ook bewoners op de hoogte zijn van bijvoorbeeld de parkeerafspraken, omdat dit een groot issue is in een gezamenlijke oplossing voor de leefbaarheid en de veiligheid in de Voorstraat. Voorlopige uitkomst is dat Barelds namens de ondernemers met de gemeente bespreekt of de bewoners de afspraken kunnen inzien.

Concrete afspraak