Bewoners Vredenburg willen hun parkeerplek

De slagboom voor de oude garage onder het Vredenburgplein blijft echter vooralsnog dicht, om voor hen 'moeilijk te doorgronden redenen'. Vorige maand ging wel de nieuwe, hypermoderne parkeergarage P5 open onder Hoog Catharijne. ,,Via deze garage krijgen wij straks toegang tot de parkeerplaatsen in het oude gedeelte. Maar wanneer precies, daar krijgen we de vinger alsmaar niet achter", zegt Bert van Adrichem namens de vereniging van eigenaren van De Vredenburg.



Eigenaren van een appartement in dit complex verplichtten zich tevens een parkeerplaats te kopen in de oude parkeergarage. Bewoners van het eerste uur wachten daarmee al vier jaar op een plekje. Volgens de VvE moet Hoog Catharijne-eigenaar Klépierre de plaatsen overdragen aan de ING, en regelt die vervolgens de uitgifte van de parkeerplaatsen voor bewoners. ,,Maar de gesprekken daarover duren veel langer dan wij hadden gedacht, en het geduld is onderhand een beetje op.''



Spandoek

Afgelopen vrijdag hingen enkele leden van de parkeercommissie van De Vredenburg kortstondig een spandoek op bij de ingang van de nieuwe garage, om uiting te geven aan dat ongeduld.



Na twintig minuten besloten ze dat ook weer weg te halen. Het is overigens niet zo, dat alle 76 eigenaren van een appartement in De Vredenburg aandringen op de ooit toegezegde parkeerplaats. Van Adrichem zelf, bijvoorbeeld, heeft geen auto. ,,Ik weet dat ik straks verplicht ben een parkeerplaats te kopen. Zodra ik dat heb gedaan, verhuur ik hem weer. Er zijn genoeg kandidaten voor te vinden.''



Om tafel

Inmiddels heeft de actie van afgelopen vrijdag er wel toe geleid, dat bewoners van De Vredenburg nog deze week om te tafel zitten met HC-eigenaar Klépiere en de ING. Zij hopen dat er snel een regeling kan worden getroffen. Volgens Van Adrichem komt Klépierre bewoners nu al tegemoet, door hen tijdelijk een gratis parkeerplaats aan te bieden in een van de overige parkeergarages in het stadscentrum. Klépierre was gisteren niet bereikbaar voor een reactie.