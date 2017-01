Bewoners willen burgemeester spreken over overlastgevende scholieren in Nieuwegein

Eind vorig jaar was er zelfs een incident waarbij een ruit van een woning het moest ontgelden en een vingerkootje van een scholier na de vernieling in de woning achterbleef. ,,We hebben alles gedaan en er zijn veel gesprekken geweest. Niets helpt. We worden nog steeds geterroriseerd. We gaan het hogerop zoeken. We willen eindelijk de burgemeester spreken'', zegt een bewoner aan de Paukenlaan die niet met zijn naam in de krant wil uit angst voor represailles.