Bewoners woest op gemeente vanwege sloop van 'hun' woningen aan Croeselaan

Utrecht heeft ook een keuze gemaakt voor de afhandeling van het verkeer aan de westkant van de stad. Uit de vier varianten die op tafel lagen en die met bewoners en andere belanghebbenden zijn besproken, is de keus gevallen op een 30 kilometerweg, om het NH-hotel, naar een plein of rotonde bij de Vleutenseweg. Het verkeer kan vanaf daar via de Daalsetunnel de stad inrijden.



De Ontwikkelgroep Lombok Centraal, een groot netwerk van bewoners, stichtingen en verenigingen, maakt zich vooral zorgen over de groei van het autoverkeer. ,,We zien nog onvoldoende concrete maatregelen om het verkeer duurzaam op te lossen’', zegt Fred Dekkers. ,,Het streven van de gemeente was 15.000 auto’s per dag, dat vonden wij al veel, maar met deze plannen worden dat er zeker meer. Tot wel 17.000 auto’s per dag.’’