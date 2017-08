Bezorgbiertjes van het Utrechtse Cold1 lopen goed

Gaat het goed met Cold1?

,,Hartstikke goed. We hebben een testperiode gehad en daarin is duidelijk gebleken dat er vraag is naar een bezorgdienst voor speciaalbiertjes. We gaan, in samenwerking met Van Bieren op de Nachtegaalstraat en de fietskoerier het echt uitvoeren.’’

Wie heeft het bedacht?

,,Het was mijn afstudeerproject aan de opleiding Advanced Business Creation in Den Bosch. Bezorgdiensten zijn booming, speciaalbier ook. De combinatie blijkt nu ook levensvatbaar. Er zit al veel tijd in, maar we hebben wel geprobeerd het als een echte start-up zo goedkoop mogelijk op te zetten.’’

Welke klanten bestellen de biertjes?

,,Vooral mannen. Veelal in de leeftijd van 25 tot 35 jaar, maar het zijn ook vaak studenten. Dat bier is uiteraard ook elders te krijgen, maar ze gaan voor het gemak. Ze hoeven de deur niet uit en krijgen het snel: koud bier binnen twee kwartier. Ons record is bezorging na 7 minuten.’’

Maar het heeft ook wel eens langer geduurd dan 30 minuten?

,,Ja. Nadat er twee maanden geleden over de start van Cold1 werd geschreven, zijn we overvallen door vele bestellingen. Dat was stressen. We hebben iedereen gebeld, het uitgelegd en sorry gezegd. En dat de biertjes eraan kwamen. Dat werd goed opgepakt. En we hebben meteen onze vijf fietsers met tien collega’s uitgebreid.’’

Wat kost het bezorgen?

,,De eerste 48 uur na het downloaden van de app niets extra’s, daarna 2,50 euro per bestelling. Vanaf 8 biertjes krijg je er een coole koeltas bij.’’

En jullie bezorgen zelf één biertje?

,,Ja. Als je begint moet je het simpel houden en niet teveel restricties opleggen. Nu kan dat nog, één biertje, maar dat gaat niet lang meer duren, want het is niet rendabel. Er zal meer veranderen. Zoals ons assortiment. Misschien doen we er zelfs pils bij. En nu bezorgen we tot middernacht, dat willen we graag nog twee uur langer doen.’’

Komen jullie ook bij mij in Bunnik bezorgen?

,,Hoe lang is dat fietsen? 20 minuten rijden is de grens. Leidsche Rijn doen we erbij, maar verder gaan we nog niet. Amsterdam? Daar heb ik best zin in, maar je moet niet te snel willen. Eerst Utrecht helemaal op orde hebben.’’

Jullie bezorgen ook in parken. Hoe zit dat met bier drinken in de openbare ruimte?

,,Dat mag strikt genomen niet, maar dat is niet ons probleem. Bier bezorgen mag wel, daar opdrinken niet. Maar laten we eerlijk zijn: op een warme dag drinken wel meer mensen een biertje of wijntje in de parken. En daar gaat de politie ze echt niet op aanspreken.’’

Doel voor de toekomst?