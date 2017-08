Bezorgde Houtenaren starten petitie tegen restaurant in bos Nieuw Wulven

De petitie is een initiatief van Vicky van den Tempel, die zelf dagelijks met de hond wandelt door Nieuw Wulven en van mening is dat met de bouw van een restaurant de gemeente 'de plank volledig misslaat': ,,Laat de natuur toch gewoon de natuur. Waarom moet er een autoweg doorheen worden gelegd om horeca te ontsluiten? Wat is er mis met fietsen en wandelen? Vanuit De Velden kan er gemakkelijk een voetgangersbrug over de Rondweg worden gelegd waaroverheen mensen het bos in kunnen lopen, in de wijk zelf zijn parkeerplaatsen genoeg. Wat we met dit plan bereiken, vrees ik, is vooral dat we de dieren het bos uit jagen en dat is eeuwig zonde.''