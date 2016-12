Bibliotheek richt zich op nieuwe toekomst: niet enkel meer uitlenen

De bibliotheek is niet langer louter een boekenpaleis. In aanloop naar de verhuizing naar het oude postkantoor, richt de uitleencentrale zich op een nieuwe toekomst met debatten, gastsprekers, taal- en computerlessen en spreekuur voor buurtbewoners.

De Utrechtse Antilliaan Peter Charles (61) zit geconcentreerd achter de computer in de bibliotheek in Overvecht. Hij doet een taaloefening. Bij een plaatje van een brandende lucifer moet hij het woord vlam opschrijven. Peter tikt flaam, waarna de computer aangeeft dat het fout is.

,,Je wilt alles goed en vlug doen en dan maak je een foutje'', verontschuldigt hij zich. Met vijf anderen in het zogeheten Taalhuis van de bibliotheek oefent hij zijn basale taal- en computervaardigheden. Hij wordt daarbij bijgestaan door vrijwilligers van Digiwijs 3.0 en van Taal doet meer, organisaties die laagdrempelige cursussen aanbieden in de wijk.

Obstakel

Quote Vorige week moest ik op de praktijkschool een toets maken. Voor het eerst kon ik de vragenlijst invullen. Peter Charles Peter die al vijf weken oefent in de bibliotheek, wil aan de slag als pedicure. Daarvoor moet hij wel zijn diploma halen en dat is een obstakel. ,,Ik heb mijn examen nog niet kunnen doen. Vorige week moest ik op de praktijkschool een toets maken. Voor het eerst kon ik de vragenlijst invullen'', zegt de man die blij is dat hij in de bibliotheek samen met anderen kan oefenen.

De taallessen zijn één van de nieuwere activiteiten die de bibliotheek in Utrecht organiseert. ,,Ze voorzien vooral in Overvecht in een grote behoefte'', zegt programmaleider Josien Oudemans. ,,Het aantal laaggeletterden is hoog. Zo'n 13 procent op de totale Utrechtse bevolking kan geen bijsluiter lezen, begrijpt een schoolrapport van zijn kind niet of loopt tegen problemen op bij brieven van de gemeente of belastingdienst.''

,,Onze inschatting is dat het een groot probleem is en dat wij slechts het topje van de ijsberg zien. In Overvecht starten we begin volgend jaar een tweede Doe Mee Startpunt, onderdeel van het Taalhuis, waar laaggeletterde buurtbewoners naar binnen kunnen lopen om geholpen te worden. Eigenlijk zijn we één van de weinig gratis toegankelijke plekken in een buurt, die de hele week open is en laagdrempelig'', aldus Oudemans.

Transitie

Quote De bibliotheek wil het middelpunt zijn in de in­for­ma­tie­voor­zie­ning. Isabella Arons, woordvoerder De bibliotheek zit midden in een ingrijpende transitie. Van een boekenpaleis wordt het een 'programmerende' kennis- en ontmoetingscentrum. ,,De bibliotheek wil het middelpunt zijn in de informatievoorziening. Zodat buurtbewoners voldoende toegerust zijn om zich staande te houden in de complexe maatschappij'', vult communicatiewoordvoerder Isabella Arons aan.