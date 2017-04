Bidden, kookles en bruiloften kunnen in eerste Utrechtse hindoetempel

Bijna 10.000 hindoestanen in de regio Utrecht hebben nooit een plek gehad waar zij hun geloof konden belijden. Tot deze week, want vrijdag opent in De Meern de eerste hindoestaanse tempel van de provincie. Vrijwilligers Parbha Moekoet (50) en Humphrey Ramjiawan (61) leidden ons rond.

Alle deuren en kozijnen staan in de verf, de plinten moeten nog gekit worden en in het midden van de grote zaal staat een grote bouwsteiger, terwijl SkyRadio op staat. Het stemgeluid van Adele vult de vrijwel lege witte ruimte. Ook het altaar staat leeg. Nee, het heeft nog weinig weg van een hindoestaanse tempel, maar dat komt nog, verzekert Parbha.

,,De 28ste gaan wij open, dan zijn alle bouwwerkzaamheden klaar. De aankleding met bijvoorbeeld de afgodsbeelden laten nog een tijd op zich wachten. Maar de eerste diensten worden vanaf volgende week al gehouden’’, vertelt de vrijwilligster.

Open. Eindelijk, na al die jaren, verzucht vrijwilliger Humphrey. ,,In de jaren 70 was er al een groep Utrechtse Hindoestanen bezig om een gebedshuis te openen, maar de gemeente werkte dat tegen. Waarom weet ik niet. 40 jaar later is het eindelijk zover.’’ In die 40 jaar moesten Utrechtse hindoestanen voor het bijwonen van diensten en het vieren van hoogtijdagen uitwijken naar andere grote steden waar wel tempels waren. Er was vanuit de gemeenschap dus veel behoefte aan een plek in Utrecht.

Dat de hindoestaanse tempel aan de Mereveldlaan neutraler is ingericht dan de gemiddelde tempel in, pak ’m beet, India, komt ook omdat het gebedshuis een buurtfunctie krijgt. ,,Iedereen is welkom. Moslims, joden, christenen, jongeren, ouderen, noem maar op. Ouderen kunnen hier een hapje eten en elkaar ontmoeten. Ook wordt hier straks onder andere huiswerkbegeleiding, yoga-workshops en kooklessen gegeven’’, somt Parbha de activiteiten op. ,,En bruiloften’’, vult Humphrey aan. De tempel, gerealiseerd dankzij donaties aan de stichting Shri Ganesh, is van alle markten thuis.

Pandit, bhajan en veda’s

Hindoestanen, Surinamers met een Indische achtergrond, zijn overwegend aanhangers van het hindoeïsme. Hoe ziet zo’n dienst op zondag er eigenlijk uit? ,,De pandit leidt de dienst en begint met een uitnodiging naar de goden om mee te doen’’, legt Humphrey uit. Dit gebeurt samen met de bhajan, een groep muzikanten dat met Bollywood-achtige muziek de pandit ondersteunt. Na dit deel, dat ongeveer een uur duurt, worden er verhalen uit de veda’s verteld. ,,Deze hebben soms ook een link met een actueel en maatschappelijk thema’’, aldus Humphrey. Ook worden de diensten in zowel het Hindi als het Nederlands gehouden. ,,Zo kan iedereen de dienst bijwonen en volgen.’’

Iedereen. Het is de rode draad door het verhaal van de twee vrijwilligers. Het kenmerkt de religie, of levenswijze, zoals zij het zelf noemen. ,,De tempel is niet alleen voor hindoes(tanen), de tempel is voor iedereen.’’