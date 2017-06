Bierbrouwen booming business in Utrecht

Dat blijkt uit gegevens van de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur. ,,Het brouwen van bier is al een tijdje ‘booming business’'', zegt Constant Keinemans van Klein Brouwerij Collectief (KBC). ,,Mensen zijn op zoek naar een extra beleving, die te relateren is aan de eigen streek. Een eigen bier met een eigen smaak, dat is voor brouwers en consumenten heel interessant.”

In de afgelopen jaren zijn er tientallen brouwerijen bijgekomen, ook in de regio Utrecht. Volgens Keinemans is de markt nog niet voorzien. ,,Nog lang niet zelfs. Mensen zijn bereid iets extra’s te betalen zolang het product kwalitatief goed is. De markt voor gewoon pilsener daarentegen is volgens Keinemans al een tijd verzadigd. ,,Maar speciaalbieren uit de regio of streek kunnen nog een flinke stap nemen.”