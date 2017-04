'Bierproeven is geen zuipfestijn'

Bierkenners willen ze zichzelf (nog) niet noemen, maar nieuwsgierig naar alles wat met het gerstenat te maken heeft, dat zijn ze zeker. We hebben het over de mannen en vrouwen van het Bierproeversgilde De Rooie Reiger in Vianen. Ze hebben nu ook een eigen speldje en dat dragen de leden van het gilde met gepaste trots.

De bierclub werd spontaan opgericht tijdens de afgelopen Viaanse Paardenmarkt. Op aandringen van de leden moet meteen een groot misverstand uit de weg geruimd worden: het gilde van bierproevers is géén zuipfestijn. Integendeel, het is een stel gezellige heren en dames die ook zonder alcohol al flink wat noten op hun zang hebben.

Quote Met bierproeven doen we met z'n tweeën met één flesje. Ruud Hagg, opperbiermeester Opperbiermeester Ruud Hagg toont graag het bewijs: ,,Kijk, met bierproeven doen we met z'n tweeën met één flesje. Nee, we spugen het niet uit zoals wijnproevers doen. Dat dan weer niet. Dat is zonde.''

Elke derde donderdag van de maand zetten de smaakpapillen van de leden zich schrap om vijf speciaalbieren te testen. Dit gebeurt in het proeflokaal van café De Rooie Reiger in de Viaanse Voorstraat. Eigenaar Herman Gils beschikt in zijn kelder over veel verschillende bieren en probeert ook elke keer de deelnemers te verrassen. Zo kwamen laatst etiketten als 'Broeder Jacob', 'Dikke lul drie bier' en 'Witte IJsbeer' voorbij.

Waar let een bierproever precies op? Ruud Hagg probeert het uit te leggen: ,,De hopsmaak is belangrijk. Dan vraag je natuurlijk: wat is de hopsmaak? Bij speciaalbieren is dat heel duidelijk. De ene keer is de mout ook meer gebrand dan de andere. Dat heeft dan weer invloed op hoe bitter het bier is.''

Biersommelier

Voordat de proevers zich laven aan het goudkleurige vocht, voorziet biersommelier Patrick Sentjes hen van boeiende bierinformatie. Ook besteedt hij aandacht aan wat er wel en niet smaakt bij bier. Waarom is chocola niet lekker bij bier en een blokje kaas wel? Patrick praat iedereen erover bij.