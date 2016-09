Bij alFitrah ging het alleen nog maar om geld, geld en geld

Sangar Paykhar is hoofdredacteur van de website hollandistan.nl en was een aantal jaren geleden als vrijwilliger actief bij alFitrah. Hij volgde er koranlessen, maar is afgeknapt op de werkwijze van alFitrah.



,,Er werden over de financiën allerlei dingen verteld die vaak tegenstrijdig waren en onlogisch overkwamen bij studenten en vrijwilligers. Ik was als vrijwilliger bezig met het inzamelen van donaties via online acties. Er werd mij verteld om zoveel mogelijk geld te verzamelen."



Noodhulp Syrië

Dat geld was bedoeld om de koop van het pand (waar de moskee 1,9 miljoen euro voor nodig had) te financieren. ,,Na een tijdje kregen de vrijwilligers daar vragen over", aldus Paykhar. ,,Het bestuur weigerde ons antwoorden te geven en heeft gezegd dat wij geen recht hadden om daar vragen over te stellen." Toen er plots een hoop geld uit het Midden Oosten kwam en er genoeg geld leek te zijn om de koop te financieren gebeurde dat echter niet. ,,Dan zeiden ze dat het geld naar de noodhulp in Syrië was gegaan."



Ook omwonenden van de moskee aan de Pahud de Mortangesdreef vertrouwden de boel al niet meer. ,,Wat doet de FIOD hier dan? Er valt hier echt niets te halen", zegt één van hen. Van een administratie is volgens de man geen sprake. ,,Die is er niet hoor. Het is er een grote bende."