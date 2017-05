Het was vast ironisch bedoeld, zo'n New Yorkse glamour-mevrouw die heel gewone huishoudelijke spulletjes betrekt bij zo'n heel gewone Nederlandse winkel. Maar ironie en Blokker gaan niet samen. Bij Blokker is alles precies wat het lijkt. Pedaalemmer. Friteuse. Geurkaars. Koffiezetapparaat. Bestekcouvert. Disney-dvd. Fotolijstje. Een inventaris die ongevoelig was voor trends. In een winkelformule die immuun leek voor marketing. Waar de Hema met z'n tompouce, Hollands design, Jip & Janneke en rookworst listig een oranje schutkleur aannam, hoefde Blokker nooit moeite te doen de Hollandste aller warenhuizen te zijn. Stofzuigerzak. Broodtrommel. Staafmixer. Celine Dion-cd. Blokker was de zaak waar ik mijn impulsaankopen deed. Als de chaos in mijn huis (en dientengevolge in mijn hoofd) weer eens te groot werd en ik mij voor de zoveelste keer voornam het van nu af aan helemaal anders aan te pakken, sprong ik op de fiets om naar het Blokker-filiaal op de Nachtegaalstraat te peddelen. Dweil. Schrobborstel. Allesreiniger. Verschillende wasmanden voor witte, zwarte en gekleurde was. Transparante opbergboxen.