'Bij de sfeer en het samenzijn hoort een schaap'

Verkeersregelaars en toezichthouders hielden in de ochtend al parkeerplekken vrij. 's Middags konden daar de vrachtwagens met schapen staan, zonder het doorgaande verkeer te hinderen.



Eén van de grootste trucks stond voor slagerij Beni Said aan het begin van de Kanaalstraat, schuin tegenover de moskee. Klanten komen er met een bonnetje in de hand hun bestelling ophalen. De geslachte schapen hangen aan drie rijen haken in de vrachtruim. Drie medewerkers verpakken de schapen in blauwe plastic zaken en serveren ze uit.



Een van hen is Karim Bellezrhari. ,,We doet dit als service voor onze vaste klanten'', vertelt hij. ,,Het is hard werken, maar ik ben tevreden als onze klanten ook tevreden zijn.''



Samenzijn

Een tevreden klant is Khalid Edoujaji uit de Dichterswijk. Puffend zeult hij het vlees naar zijn auto. ,,42 kilo'', licht hij toe. ,,Ik krijg er kramp in mijn arm van.'' Normaal gesproken maakt zijn familie er Marokkaanse tajine van. ,,Met dit mooie weer kan het vlees ook op de barbecue. Het gaat om de gezellig sfeer en het samenzijn. Daar hoort een schaap bij.''