Bij de Viaanse zwemleraar Maarten Oomen gaan de vleugeltjes af

Gefeliciteerd. Een mooie opsteker lijkt mij?

,,Natuurlijk ben ik trots. Maar je bent zo goed als je laatste zwemles. Het is zaak er steeds goed bovenop te blijven zitten.''

Zwemlessen blijven 'booming' en niet saai?

,,Schoolzwemmen wordt steeds vaker geschrapt. Hiervoor in de plaats komen dan zogenoemde 'natte gymlessen' voor alleen de bovenbouw. Daarom is het des te belangrijker dat kinderen van jongs af aan vertrouwd raken met water.''

Jouw methode spreekt blijkbaar aan. Wat is het geheim?

,,Kinderen geen drijfvleugeltjes om de arm of rubberen boten op de rug doen als ze het water in gaan. Alleen zonder die hulpmiddelen leer je kinderen de eigenschappen van het water kennen.''

Dan zinken ze toch als een baksteen?

,,Mijn eerste les is altijd in de Mytylschool in Utrecht in groepjes van maximaal vier kinderen. Het laatste kwartier gaan standaard de drijfvleugels af. Dan schrijf ik per kind een plan voor de komende zwemlessen in het bad Helsdingen in Vianen.''

Waarom juist daar?

,,Het is het enige bad in de regio waar kinderen zonder diploma geen armvleugeltjes om hoeven. Dat is daar het beleid. Ouders en de zwemleerkrachten zijn verantwoordelijk. De ouders of het hele gezin is de eerste les altijd mee in het water. Eerste keer zwemmen is altijd al erg spannend voor een kind en zo wordt het ook vooral leuk.''

Weg met de ouderwetse zwemles?

,,Wat mij betreft wel. Als ouders of verzorgers niet mee het water in willen, nemen ze geen les bij mij. Zo krijg je ook minder snel dat kinderen in het zwembad worden gedumpt met het idee 'er wordt toch wel op ze gelet'. Die vlieger gaat niet op.''

Is het niet eng, al die kleintjes in het water zonder armvleugels?