Bij eerste missverkiezing meteen een finaleplaats

De Utrechtse liet in voorrondes ruim honderd kandidaten achter zich en sluit zich nu aan bij een exclusief clubje van vijftien finalisten. Zij strijden om de titel Miss Impress 2016 Nederland en een ticket naar China, waar de winnares mee zal doen aan een nog onbekende, grote missverkiezing.



Hoewel ze nieuw is in het misswereldje heeft La-isla al aardig wat ervaring in de modewereld. Ze werkt in een kledingwinkel en doet ze af en toe modellenwerk. Haar zusje volgt ook een modeopleiding. ,,Het zit echt in de familie.''



Meedoen aan Miss Impress staat voor La-isla vooral in het teken van nieuwe, leuke ervaringen opdoen. ,,En wie weet, opent het wel deuren voor me.''