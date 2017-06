Bijna 1.000 reacties op sluiten populair café in Veenendaal

Enkelaar neemt met pijn in het hart afscheid, schrijft hij op Facebook. ,,Morgen is ons laatste feestje, maar het wordt een afscheid dat wij met pijn in ons hart met jullie willen meemaken. Ik heb samen met jullie bijna twintig mooie jaren mogen beleven. Super bedankt daarvoor, jullie waren een super publiek! De afgelopen jaren heeft de Heeren veel in zijn zaak geïnvesteerd. Daardoor zijn verkeerde keuzes gemaakt en zijn we in financiële problemen geraakt. Ook om gezondheidsredenen heb ik belangrijke keuzes moeten maken.’’