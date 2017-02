Bijna blinde Houtenaar speelt hoofdrol in documentaire

Henk Voskuilen is een doorzetter en vechter. Ondanks een aangeboren zeldzame oogziekte, waardoor hij nu nog maar 8 procent ziet, wil hij op eigen benen (blijven) staan. ,,Ik hou er niet van mijn hand op te houden. Ik wil zelfstandig mijn eigen boterham verdienen.''



Henk had die overlevingsdrang al van jongs af aan. Zijn vader, eigenaar van een timmerfabriekje in Hoogland (bij Amersfoort) nam hem mee naar de garage van een vriend. Daar leerde hij het vak van automonteur. In 2004 verhuisde Voskuilen naar Houten (garage aan de Houtense Wetering), omdat hij voor zichzelf wilde beginnen. Dat pakte goed uit. Sinds 2008 zit hij met zijn garage, waar 25 man werken, aan de Lange Schaft in Houten. Het is een goed draaiend bedrijf, dat hij helemaal van de grond af aan heeft opgebouwd. En waarin hij jongeren met een handicap of smetje de kans geeft om zich te bewijzen.