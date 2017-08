Bijna helft Utrechters werkt in eigen stad

Man uit Leerdam (19) aangehouden voor steekpartij in Houten

19:08 De politie heeft woensdagochtend een 19-jarige man uit Leerdam aangehouden in verband met een steekpartij die 10 juni in de omgeving van de Fuik in Houten plaatsvond. Vrijdag besluit de rechter-commissaris of zijn voorarrest wordt verlengd.