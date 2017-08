Bijzondere auto uit 1983 gebruikt bij ramkraak Veenendaal

Jeroen de Bruijn is boos en verdrietig tegelijk over de diefstal van zijn Citroën Visa uit 1983. Afgelopen nacht werd de auto van de Veenendaler gebruikt voor een ramkraak bij een juwelier op de Hoofdstraat in het centrum van Veenendaal .

De Bruijn heeft meerdere Citroëns en merkte gisterochtend dat zijn auto was verdwenen voor zijn woning in Veenendaal-West. ,,Ik wilde naar mijn werk gaan en dacht: met welke auto zal ik vandaag eens gaan? En toen was die weg. Via Facebook wist ik al snel dat mijn auto was gebruikt voor de ramkraak.’’

Quote Ik wilde naar mijn werk gaan en dacht: met welke auto zal ik vandaag eens gaan? En toen was die weg Jeroen de Bruijn Rond half vier reed de auto door de pui van de Lucardi-juwelier. Er ontstond een flinke ravage. Ook sieraden kwamen over de grond verspreid te liggen, nadat in de winkel stellingen waren omgevallen.

Zoekactie

De politie begon na de kraak direct een grote zoekactie, waarbij onder andere een politiehelikopter werd ingezet. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De vier daders zijn met twee scooters gevlucht. Er is volgens de filiaalmanager niets meegenomen.

De Bruijn vindt de daders niet zo slim, want voor de ramkraak hadden ze beter een andere auto kunnen gebruiken. ,,Het duurt wel even voordat de Visa op gang komt. Dat lijkt me niet zo handig. Ik was natuurlijk wel zeer verbaasd.''

De docent heeft meerdere Citroëns. ,,Ik ben een Citroën-gek. Ik denk dat ik er alles bij elkaar acht heb. De oudste is een DS uit 1973. De rest is uit 1980, 1990.’’

Ramkraak

De kraak lijkt op die van een paar maanden geleden. Begin april werd een exclusieve kledingzaak, ook in de Hoofdstraat, leeggeroofd na een ramkraak. Toen bleek dat een van de verzinkbare palen om auto’s uit het centrum te weren al enige tijd niet werkte. Ook bij die ramkraak werd een relatief oude auto gebruikt, een Volkswagen Golf.