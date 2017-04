Bikkelen in vrieskou op nachtelijke vrijmarkt

Het was bitter koud afgelopen nacht op de vrijmarkt in Utrecht. En ondanks de vrieskou brachten diverse mensen de nacht door op straat. Ze dronken thee, koffie, chocolade en wijn om warm te blijven. En sommigen sliepen op een matras of twee stoelen.

Volledig scherm 07.00 uur: Een verkoper op de Oranjestraat wacht op klanten. © Bernie Unen

Volledig scherm 06.45 uur: Anouar Willemse heeft ook de nacht op straat (Hopakker) doorgebracht. © Bernie Unen

Volledig scherm 06.50 uur: Inge Peters is vroeg uit bed gestapt om spullen te verkopen aan de Hopakker. © Bernie Unen

Volledig scherm 06.35 uur: Peter Elbertsen wacht, terwijl zijn zus ligt te slapen aan d Asch van Wijckskade. © Bernie Unen

Volledig scherm 06.50 uur: Laura van Eijden heeft veel lol bij haar stand op de Van Asch van Wijckskade. © Bernie Unen

Volledig scherm 07.15 uur: Een enorme berg rommel op de hoek van St.Jacobsstraat. © Bernie Unen

Volledig scherm 07.20 uur: Roos Yune en Werner van der Wal hebben een fles wijn gekocht om zich warm te houden. © Bernie Unen

De vroege ochtend in de Utrechtse binnenstad: Het is in sommige straten rond half zeven nog een enorme bende. Schoonmaakploegen zijn druk bezig de rommel op te ruimen. Veel bezoekers van feesten lopen op straat en nemen uitgebreid afscheid van elkaar. Agenten op de fiets houden ze in de gaten.

De verkopers op de vrijmarkt hebben het vooral koud gehad, maar zijn gebleven om hun spullen te bewaren. ,,Straks is alles weg'', zegt Laura van Eijden. ,,We doen dit met vier vriendinnen en gaan straks van het geld met vakantie. We verkopen goed, al zo'n 700 euro. We houden ons warm met onze skipakken.''

,,Het was vreselijk koud'', zeggen Rood Yune en Werner van der Wal voor de kerk aan de St Jacobsstraat. Ze zitten er sinds woensdagmiddag, maar denken kort na de middag te vertrekken. ,,We hebben ergens bij Hoog Catharijne een fles wijn gekocht'', vertelt Werner. ,,Af en toe even de benen strekken. Nee, geslapen hebben we niet.''