'Bilthoven moet een weekmarkt in centrum krijgen'

,,Het gaat niet zo goed met Bilthoven Centrum. Al een hele tijd niet. Vernieuwing blijft achter. Er zijn wisselingen van eigenaren. De Julianalaan is inmiddels opgeknapt, maar dat heeft lang geduurd. De Kwinkelier is nog steeds een drama," zegt Kees Lelivelt van VVD De Bilt. ,,Met een weekmarkt krijg je weer wat loop en gezelligheid in het centrum."

In de motie wordt het college verzocht te onderzoeken of er economisch draagvlak is om in de nabijheid van het Emmaplein/Julianalaan een weekmarkt te kunnen faciliteren en om een kostenraming te geven van de voorbereiding en uitvoering van de noodzakelijke voorzieningen. Ook wordt het college verzocht andere initiatieven en mogelijkheden voor markten te inventariseren in andere delen van de gemeente en dit mee te nemen in de detailhandels- en horecavisie. ,,We hebben het vorig jaar al eens geprobeerd met een motie. Die haalde het toen niet. We hebben nu samenwerking gezocht met de winkeliers, bewoners en andere fracties. Tot nu toe hebben we raadsbrede steun."