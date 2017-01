Bilthovenaren komen in actie voor behoud bussen

Minibus

,,Ik ben er flink ziek van'', zegt Herman Kramer. ,,We hebben in de woonwijken De Leijen en Centrum-2 buslijn 78. Dat is een minibus. Nadat de spoorwegovergang bij de Leijenseweg is afgesloten, is de dienstregeling uitgebreid naar de hele week, ook 's avonds. Nu heeft de provincie het plan om de buslijn per 1 juli te beperken tot overdag en alleen van maandag tot en met zaterdag. Op zondag en 's avonds is er dan geen openbaar vervoer. Op zich is dat nog niet erg, maar lijn 77, die nu een alternatieve route rijdt vanwege de afsluiting, willen ze op die route behouden. Dan zijn we in De Leijen compleet afgesloten van openbaar vervoer.''



Kramer maakt zich zorgen. ,,De bus rijdt door wijken die enorm aan het vergrijzen zijn. Er liggen drie verzorgingscentra aan deze route. U-OV en de provincie zeggen dat mensen dan maar naar de Poolsterlaan moeten om op te stappen. Maar van de ene kant van De Leijen naar de Poolsterlaan ben je 3 kilometer onderweg. Dat zie ik mensen met een beperking en ouderen niet doen. Ook zouden ze dan 's avonds laat door een tunneltje moeten lopen, waar nog weleens wat gespuis rondloopt.''