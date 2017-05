'Bilts subsidiebeleid totaal achterhaald'

Oud-bur­ge­mees­ter Annie Brouwer overleden

11:50 De Utrechtse oud-burgemeester Annie Brouwer-Korf is gisteren op 70-jarige leeftijd overleden. Haar familie heeft dat vandaag bekendgemaakt. Annie Brouwer-Korf was van 1999 tot 2008 burgemeester van Utrecht. Ze was gehuwd, had twee kinderen en twee kleinkinderen.