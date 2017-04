Binnen een paar dagen 2000 euro binnen voor wijkfeest Nieuwegein

De actie is vijf dagen bezig en er is al bijna tweeduizend euro binnen, voor een groot lentefeest in de wijk Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard in Nieuwegein.

Het wijkplatform wil op zaterdag 20 mei een groots Lentefestival in de wijk organiseren. Via de website Voorjebuurt.nl is de organisatie een crowdfundingcampagne begonnen. Er is totaal 2875 euro nodig en meer dan de helft is al binnen.

Voor organisator Aad Koedijk van het wijkplatform is de crowdfunding voor dit evenement geen ordinaire 'handje ophouden' actie: ,,Het is iets van deze tijd. We willen hiermee veel betrokkenheid krijgen. Het moet een festival worden waar we veel mensen in de wijk mee bereiken. We willen er een dynamisch geheel van maken en hebben meer inkomstenbronnen. Met het geld via crowdfunding kunnen we gewoonweg meer doen en het festival groter maken. Voor en door bewoners." Festival Lentekriebels is een nieuw evenement in de wijk. Winkelcentrum Hoog Zandveld zal het podium zijn.

Doe-activiteiten

Op 20 mei komt er een groot podium in het winkelcentrum voor talent uit de wijk. Daarnaast wil de organisatie verleiden met doe-activiteiten op het nabijgelegen grasveld. ,,Iedereen die meedoet doet dat op vrijwillige basis," vertelt Koedijk hierover. ,,Bezoekers zullen zich verbazen en vermaken bij de doe-activiteiten. Zo zijn er knuffeldieren voor de kleinsten, een kleurkraam, een fotoshoot, een vossenjacht of hutten bouwen. Op het podium zie je jong zangtalent, verhalenvertellers of een showballet. Kennismaken met talenten met een binding met Nieuwegein."