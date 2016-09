Binnenstadbewoners vinden de Gele Brug te ver

Het was duidelijke waar de voorkeur van de jeugd naar uitging. Toen ik het podium betrad met mijn toenmalige bandje, zat er welgeteld één belangstellende in de zaal. Twee, als je zijn pitbull meetelde. Ons publiek hing op een stoel, terwijl hij een enorme joint rookte. Aan de andere kant van de scheidingswand, in het café, deden zo'n vijftig jongeren hetzelfde. Gemotiveerde amateurprofessionals als wij waren, gaven wij álles voor die ene bezoeker. Uit dankbaarheid opende hij zo nu en dan de ogen en stak hij zijn duim op.

Na onze eerste set maande de jongerenwerker van dienst dat wij uitsluitend betaald zouden krijgen als wij de contractueel verplichte tweede set zouden spelen. Toen we daaraan begonnen, had het publiek en zijn hond de zaal inmiddels verlaten. Omdat we contractueel niet verplicht waren ons eigen instrument te bespelen, nam de drummer de gitaar ter hand, de gitarist de keyboards, de toetsenist de bas et cetera, waarna er drie kwartier lang kakofonische free-jazz weerklonk. Tussen de geïmproviseerde 'nummers' door, hoorden we de pitbull huilen in de bar.