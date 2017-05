Lastige discussie

Saillant is dat op het bedrijventerrein, op een steenworp afstand, een Lidl en Boni staan. Het is een lastige discussie, erkent Masteling. ,,Die keuze is in het verleden gemaakt. We moeten nu naar de toekomst kijken. Uit onderzoek is gebleken dat het beter is voor de levensvatbaarheid van Bisonspoor dat er op het bedrijventerrein niet nog een supermarkt bij komt. Ik snap dat mensen het jammer vinden, maar we proberen naar het hele plaatje te kijken.''