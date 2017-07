Bitterballendebat verplaatst naar de avond

Bitterballengate is inmiddels landelijk nieuws geworden . Vrijwel iedereen heeft wel een mening over de motie die de liberalen indienden op een eerdere motie van de Partij voor de Dieren om 50 procent van de hapjes bij gemeentelijke bijeenkomsten vleesloos te laten zijn. Die motie kreeg de steun van GroenLinks en D66, en haalde het daardoor. De motie die de VVD nu weer gaat indienen voor de bitterbal en tegen de vegahapjes gaat het naar verwachting niet halen.

Laten we alsjeblieft snel over dit onderwerp ophouden

Bijna alle fracties in de Utrechtse raad schamen zich dat de VVD het onderwerp wéér op de agenda zet. Een motie indienen om een eerder aangenomen motie terug te draaien én een hoofdelijke stemming aanvragen, zoals de VVD wil, wordt gezien als een zwaar politiek middel. „Dat is not done”, zegt D66-leider Klaas Verschuure. „Dan houd je elkaar steeds bezig en neem je het democratisch systeem niet serieus. Laten we alsjeblieft snel over dit onderwerp ophouden en over belangrijke onderwerpen gaan spreken die deze stad aangaan.”