Blauwe Bever wordt bedankt voor bewezen diensten

Eerste opdracht

Het Utrechts Landschap heeft inmiddels besloten de excursies van het schip af te stoten. Het is nog niet duidelijk wat er met de boot gebeurt. Directeur Saskia van Doorn (Utrechts Landschap): ,,We hebben moeten constateren dat het bedrag dat we jaarlijks toeleggen op de exploitatie van het schip beter kan worden besteed aan onze primaire doelstelling. Onze eerste opdracht is om natuur en erfgoed voor de eeuwigheid te bewaren. Daar moeten we ons met volle kracht op richten."



Om de boot te laten varen, betaalt het Utrechts Landschap jaarlijke enkele tienduizenden euro's. Dat vindt de natuurclub te veel.



Het besluit valt samen met het naderende pensioen van schipper Arie Klaassen. Al in 2011 was er sprake van het schip af te stoten, omdat het 60 jaar oude schip ingrijpend gereviseerd moest worden en het Utrechts Landschap daar geen geld voor had. Op het nippertje bleef het toen in de vaart, doordat er fondsen werden gevonden.