Blind Proeven: 'je moet vertrouwen in de kok hebben'

Kennismaken met de nieuwe burgemeester van Culemborg

18:12 Culemborgers konden vandaag in het stadhuis op de Markt kennismaken met hun nieuwe burgemeester. Het was nog geen dag om harde noten te kraken met de kersverse, jonge burgervader Gerdo van Grootheest (38) over de problemen in de stad. ,,Laat hem eerst maar even wennen’’, zei inwoner John van Empel.