Blokken voor Hoog Catharijne? 'Niemand gaat er dood van'

Ook Fatih Barmanpek gebruikt de blokken om op te zitten. Hij is een week geleden naar Utrecht verhuisd, maar voelt zich nu al betrokken met het welzijn in de stad. ,,Ik vind het heel goed dat de blokken hier neer zijn gezet, ook al zijn ze illegaal. Je weet maar nooit. Stel dat er ’s avonds iemand met de auto naar binnen wil dan gaat de veiligheid voor de wet, vind ik.”



Sanne Bakker en Jennifer Dijkerman hebben de tram vanuit Nieuwegein naar Utrecht gepakt om van de eerste zomerdag in weken te genieten. Dit doen ze door winkels af te struinen en tussendoor even een ijsje te eten. En dat laatste doen ze natuurlijk bovenop de knalgele ‘bankjes’. ,,Ik had niet door waar ze voor waren”, zegt Sanne. ,,Ik dacht dat ze waren om op te zitten.” Jennifer grapt dat het is zodat mensen niet met de auto naar binnen rijden. ,,Is dat echt zo? Dat meen je niet. Wie doet dat nou?”