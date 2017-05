Bo-Ex experimenteert met windmolen op woonflat

Woningcorporatie Bo-Ex gaat een kleine windmolen testen op het dak van een flat van tien hoog in Overvecht. De stroom wordt direct gebruikt in de gemeenschappelijke ruimtes.

Gisteravond zijn de huurders van het complex aan de Henriëttedreef geïnformeerd over het plan. De plaatsing van de windgenerator op het dak van een hoge flat is een Europese primeur, zegt woordvoerder Esther Gruter van Bo-Ex. ,,We gaan goed luisteren naar de ervaringen van de bewoners.’’

De betrokken installateur, het Utrechtse Bos Installatiewerken, zegt dat de bewoners geen overlast mogen ervaren. Directeur Rogier Bos: ,,Geen geluid of trillingen. Als er toch overlast is tijdens de proef, dan zetten we de windgenerator stil.’’ Hij is erg verheugd over het project. ,,Het zou prachtig zijn om ook in bewoond gebied gebruik te kunnen maken van windenergie. Het is de op twee na grootste energiebron op aarde."

Horizontaal draaiende wieken

Quote Het zou prachtig zijn om ook in bewoond gebied gebruik te kunnen maken van windenergie Rogier Bos van Bos Installatiewerken De windgenerator is ongeveer 3 meter hoog en ontwikkeld door een bedrijf uit Eindhoven. De wieken draaien horizontaal als bij een draaimolen en niet verticaal zoals gebruikelijk is bij windmolens. Eromheen komt een behuizing met lamellen. Deze lamellen functioneren als een vliegtuigvleugel en versterken de luchtstroom, waardoor de wieken harder draaien. Tijdens de proef wordt nauwkeurig bekeken hoe de windmolen functioneert bij verschillende weersomstandigheden.



De windmolen wordt nu getest in de Eemshaven. In juni verhuist de generator naar de flat in Overvecht. Installateur Bos kan nog niets zeggen over de te verwachten opbrengst. Als de ervaringen positief zijn, kunnen er meer windmolens op het dak worden aangebracht.

Meer energie dan de huurders verbruiken

De windgenerator maakt deel uit van een innovatieve renovatie van de flat die als doel heeft om meer energie op te wekken dan de huurders verbruiken. Als er daadwerkelijk een overschot wordt opgewekt, wordt dit bijvoorbeeld opgeslagen in accu’s van elektrische auto’s.



De betrokken bedrijven ontwikkelen intelligente systemen die voor zo gunstig mogelijke verwarming, ventilatie en isolatie in de 58 woningen gaan zorgen. De apparatuur en elektronica worden verwerkt in zogeheten bouwdelen die de nieuwe gevels van het gebouw gaan vormen. In juni wordt een proefopstelling gebouwd om inzicht te krijgen in de werking ervan en om energieprestaties te testen.

Er komen ook extra zonnepanelen. Samen met de plaatsing van een of meer windmolens streeft Bo-Ex naar een energieleverende hoogbouwflat. Doel is om de maandelijkse woonlasten voor huurders flink te verlagen en de uitstoot van CO2 te beperken. De huurprijs gaat niet omhoog.

Proef

De woningcorporatie werkt tijdens de proef samen met een groep technische bedrijven en instellingen, waaronder Universiteit en Hogeschool Utrecht. Bo-Ex zal later onderzoeken of het mogelijk is om in de flat te stoppen met stadsverwarming. Stadsverwarming ligt de laatste tijd onder vuur vanwege hoge kosten. Als het project slaagt, kunnen de intelligente systemen ook gebruikt worden bij de renovatie van andere gebouwen.

De windmolen is niet bij voorbaat cruciaal. Als de resultaten tegenvallen, komen er mogelijk meer zonnepanelen, zeggen Bo-Ex en Bos Installatiewerken.