Boa's Nieuwegein delen 25 boetes per dag uit

Het aantal meldingen dat handhavers in Nieuwegein krijgen is in zeven jaar tijd verdubbeld. In 2009 werd Stadstoezicht 957 keer benaderd, in 2016 al 1805 keer. De meldingen zijn divers, zoals over parkeeroverlast, het zien van zwerfvuil, het melden van geluidsoverlast of graffiti.

Meldingen

Quote Aanspreken op gedrag doen we veel vaker dan het uitdelen van boetes André, buitengewoon opsporingsambtenaar Nieuwegein In de wijken Batau-Zuid, Fokkesteeg en Jutphaas-Wijkersloot hebben de meeste inwoners last van elkaar. Hier signaleren de boa’s de meeste illegale situaties en meldingen van bewoners.



Burgemeester Backhuijs, verantwoordelijk voor orde en veiligheid, wil wel een kleine nuance geven op de jaarcijfers van de handhavers. ,,Nieuwegeiners zijn beter op de hoogte van hoe ze in contact komen met de gemeente als er klachten of problemen op straat zijn. Ze zijn ook bereid meer te melden dan zeven jaar geleden.’’



In Nieuwegein lopen dagelijks 16 handhavers door de wijken. Ze werken nauw samen met de politie en krijgen hulp van stagiaires van de ROC-opleiding Handhaving, Toezicht en Veiligheid (ROC-HTV) in Nieuwegein.



Rens (21) is sinds 2,5 jaar boa in Nieuwegein en deed eerst zijn stage als handhaver in Nieuwegein. ,,Iedere dag is anders en heel divers. Ik hoop dat het beeld dat we alleen boetes uitdelen verandert. We zijn er voor de inwoners.’’

,,We gaan altijd het gesprek aan. Daarmee krijg je bij mensen eerder een verandering van het gedrag voor elkaar. Aanspreken op gedrag doen we veel vaker dan het uitdelen van boetes’’, zegt handhaver André (50).



Bevoegdheid

In 2016 hadden Nieuwegeinse boa’s in zes gevallen te maken met fysieke agressie of extreem verbaal geweld. Een lichte stijging met eerdere jaren. Om het werk als handhaver beter te laten aansluiten bij politietaken en andersom, gaan zij vaker dan voorheen samen in een gemengde samenstelling naar incidenten.