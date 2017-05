Boekhandel voor het goede doel zoekt nieuwe locatie in Utrecht

Wat is Books 4 Life?

,,Books 4 Life is een organisatie met winkels in universiteitssteden die gebruikte boeken, cd’s en dvd’s verkoopt en helemaal draait op vrijwilligers. Spullen worden aan ons geschonken door particulieren of bedrijven. We betalen er nooit voor.’’

Zitten er weleens speciale dingen tussen?

,,Soms. De kwaliteit van de spullen is hoog. Het komt van mensen die de zolder opruimen of een nalatenschap hebben gehad. Topopbrengst was onlangs een Cubaans plaatjesboek over de revolutie. Met Castro en Che Guevara op de middenpagina. Het bracht op Catawiki 245 euro op.’’

Hoe lang bestaan jullie al?

,,In 2009 is het begonnen. Vanaf 2014 zitten we aan de Kromme Nieuwegracht 46, een pand van de universiteit dat we in bruikleen hebben. Superplek. Onze omzet is er verviervoudigd tot 42.000 euro in 2016. 90 procent daarvan gaat naar goede doelen.’’

Maar: jullie moeten eruit.

,,Per 1 september, want de universiteit heeft het pand nodig. We zijn al druk aan het lobbyen in ons netwerk.’’

Moet het voor niks?

,,Nu betalen we geen huur en hebben een goede omzet. Dat kan door een nieuwe plek veranderen. Hoe dan ook: een marktconforme prijs kunnen we niet betalen.’’

Belangrijkste wensen?

,,Liefst in of om het centrum, 100 vierkante meter of meer, en bij voorkeur voor een half jaar of langer. Maar: we gaan graag met mensen in gesprek.’’

En als er niks komt?