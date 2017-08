Boer Hans jaren later alsnog getrouwd dankzij Boer Zoekt Vrouw

Sinds ze in het huis naast de boerderij aan de Kapelleweg een bed and breakfast is begonnen, heeft ze haar eigen bedoening op het erf. ,,Ik heb mijn draai gevonden. Het is nu niet alleen maar boerderijpraat die hier klinkt. Het gaat ook over de gasten die hier komen. Mensen uit Rotterdam, België, Duitsland en zelfs uit Peking. Dat geeft een kick. Ze komen voor het boerenleven. Koeien, kalfjes, lammetjes. Als ze willen, krijgen ze een rondleiding over de boerderij. Mijn B&B loopt verrassend goed.’’



Het B&B-huis was aanvankelijk bedoeld voor Wim van Rooijen, de 87-jarige vader van Hans. Toen Wim liever in een bejaardenwoning op het dorp ging wonen, kreeg het paar de kans het ‘mantelzorghuis’ een andere bestemming te geven. Hans: ,,Mijn vader heeft het goed naar zijn zin. Als dat niet het geval geweest zou zijn, had hij natuurlijk hier terug kunnen komen.’’