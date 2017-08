Boete voor Airbnb'en oneerlijk

Zelf bewoonden we afgelopen krokusvakantie met z'n zessen de gezellige Airbnb-kelder van Trond in Elverum, Noorwegen. Ik heb nog wel naar hotels gekeken hoor. Maar van dat geld hadden we vijf keer met z'n allen naar mijn broer kunnen vliegen.

Als ik morgen mijn koopwoning incidenteel via Airbnb verhuur, kan dat gewoon. Maar als Maarten het dus doet, krijgt hij meteen een boete. Iets in mij zegt dat dat niet eerlijk is.

Natuurlijk is het terecht dat steden het aantal Airbnb-overnachtingen aan banden willen leggen. Dit om te voorkomen dat ze veranderen in lege filmdecors waar je ook kunt overnachten. Maar helemaal te stoppen is Airbnb al lang niet meer. Het lijkt me dan wel zo eerlijk als iedereen in Utrecht, met een huis in de aanbieding, daarvan mee kan profiteren. Bijvoorbeeld maximaal 35 nachten per jaar. Goed voor vijf weken vakantie en vijf weekendjes weg.