Boete voor vertrek oudere ambtenaar geschrapt

Dat laat wethouder Gerrit Boonzaaijer weten. Hij zegt dat het college zich houdt aan het generatiepakket dat de overheid met de vakbonden heeft afgesloten. Daarin staat dat er boete wordt uitgedeeld, wanneer ambtenaren minder 21 uur in de week gaan werken. ,,Wat wij nu willen afspreken is in de lijn van het generatiepakket. Oudere ambtenaren kunnen minder werken, maar niet minder dan 21 uur. Voor minder werken hebben we een regeling die ons ongeveer 250.000 euro gaat kosten.''



Het is volgens Boonzaaijer nog niet duidelijk hoeveel ambtenaren van de regeling gebruik zullen maken. Utrechtse Heuvelrug probeert meer jonge ambtenaren aan zich te binden, omdat het personeelsbestand aan het vergrijzen is. ,,Maar er is geen sprake van dwang of verplichting. Het gebeurt op vrijwillige basis. Sommigen hebben wel aangegeven moeite te hebben met de veranderingen. Die krijgen trainingen of bijscholingen.''



De regeling geldt voorlopig alleen voor de oudste ambtenaren. Dat zijn er zeventien. Boonzaaijer zegt dat het om een pilot van een jaar gaat. ,,Daarna zullen we het evalueren, de voordelen en nadelen naast elkaar leggen. Dan willen we ook zien of de leeftijdsopbouw van de ambtenaren meer in balans is gekomen.''