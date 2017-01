Bond tegen vloeken: een achteloze vloek kan kwetsen

De Bond tegen Vloeken in Veenendaal heeft in 100 jaar geen einde kunnen maken aan schelden en respectloos taalgebruik. Toch denkt de bond juist nú een gevoelige snaar in de samenleving te raken. 'Er is een kentering gaande'. Morgen treffen de donateurs elkaar op een congres in Amersfoort. Drie bezoekers leggen alvast uit wat er zo erg is aan vloeken, tieren en schelden.

Jongelui gooien er wel eens wat uit

Ina den Dikken (84). Woont in Zeist. Was in haar werkzame leven eerste luitenant in het militair revalidatiecentrum in Doorn. Al tientallen jaren donateur van de bond.

,,Wat er nou bijvoorbeeld zo goed aan is, is dat ze op scholen lesgeven over doordacht spreken. Want jongelui willen er nogal eens wat uitgooien wat niet hoort. Die staan er misschien niet zo bij stil, wat een ander daarvan vindt.''

Wat is dat, doordacht spreken?

,,Nou, dat je netjes spreekt en geen slechte woorden gebruikt. Zeker niet met god erin, dat hoort echt niet. Er wordt veel te gemakkelijk maar godverdomme geroepen, zonder erbij stil te staan wat je dan eigenlijk zegt.''

Wordt er nu meer gescholden dan vroeger?

Quote Op de televisie? Niet in de programma's waar ik naar kijk. Ina den Dikken ,,Och, dat zou ik niet durven beweren. Als ik naar mijn eigen kinderen luister, of als ik de kleinkinderen spreek, dan valt het best mee. Het is ook niet anders op de Slotlaan in Zeist, waar ik ben geboren. Daar hadden we een winkel in luxe- en huishoudartikelen. Ook dáár werd niet zo vreselijk veel gescholden, gelukkig niet. Op de televisie? Niet in de programma's waar ik naar kijk. Maar dat zijn vast heel andere dan waar de jongelui naar te kijken.''

Heeft u zelf wel eens gevloekt?

,,Nou, ik zal best wel eens au! hebben geroepen, en daar dan nog wat achteraan ook. Maar veel zal het niet zijn. Je kunt jezelf best aanleren slechte woorden te vermijden.''

In het militair revalidatiecentrum werd vast wel eens gevloekt.

,,Ik was er eerste luitenant, en ik heb er veel jongens gezien met een dwarslaesie. En dan ging ook nog eens hun verkering uit. Neem het dan iemand kwalijk, als hij eens vloekte. Maar zelfs daar hield men zich behoorlijk in. Dat kan echt wel.''

U gaat ook naar het congres?

Quote Tussen ons is er nooit een onvertogen woord gevallen. Dat is toch mooi? Ina den Dikken ,,Samen met mijn man. Ze doen goed werk, en dat willen we ondersteunen. Ergens na ons trouwen zijn we lid geworden, ik weet echt niet meer wanneer precies. Ik zal niet zeggen dat we nooit eens ruzie hebben, maar tussen ons is er nooit een onvertogen woord gevallen. Dat is toch mooi?''

'Ik heb niet de illusie dat de bond vloeken kan uitbannen'

Gerco van Ginkel (20). Student Informatica aan de universiteit van Utrecht. Woont in Maartensdijk. Werd twee jaar geleden donateur van de Bond tegen Vloeken.

,,Ik heb niet de illusie dat de bond het vloeken ooit zal kunnen uitbannen. Maar dat is ook de opdracht niet. Iedereen heeft tenslotte zijn eigen verantwoordelijkheid. Het gaat er meer om, dat mensen bewust worden gemaakt van het feit dat een achteloze eruit gegooide vloek door iemand anders als kwetsend kan worden ervaren.''

Gerco van Ginkel.

Welke vloek ervaar je zelf als het meest kwetsend?

,,Ik zal het woord niet hardop zeggen, maar de afkorting ervan kan ik wel gebruiken: gvd. En Jezus ook; als mensen dat hardop roepen als iets hen niet bevalt, dan schrik ik daar ook altijd van. Ik ben een gelovig christen, voor mij is Jezus de Koning die wij dienen. Wie Zijn naam gebruikt om te vloeken, die begrijp ik gewoon niet. Bovendien is vloeken tegen de wil van God.''

Wat roep je zelf, als je met de hamer op je duim slaat?

Quote Verdorie. Of shit, dat vind ik ook nog wel kunnen. Gerco van Ginkel ,,Verdorie. Of shit, dat vind ik ook nog wel kunnen. In elk geval niet iets, wat een ander kwetst. Vloeken is nog steeds aangeleerd gedrag, dus je kunt jezelf ook aanleren iets anders uit te roepen.''

Pleur op roepen, zoals Rutte deed, is dat ook schelden?

,,Ik vermijd schelden met ziektes. Er zijn te veel mensen die worden getroffen door kanker, die wil ik zeker niet kwetsen. Pleur op komt van de pleuris, wat ook een ziekte is. Maar in die betekenis staat het al ver van ons af. Of het nou wenselijk is, dat is een tweede, maar inhoudelijk gezien moet het denk ik wel kunnen.''

Schelden jongeren anders dan ouderen?

,,Ouders moeten een voorbeeld zijn. Ook als het gaat om taalgebruik. Tegenwoordig zie je eerder een tegenovergestelde beweging, ouderen die het taalgebruik van jongeren overnemen. Woorden als chill en relax, die horen ze niet op straat maar van de kinderen. Er zijn er genoeg, die om de drie zinnen weer een krachtterm erin gooien, zoals fuck. Dat is gewoonte, en ik zie dat wel als taalverruwing. Daar moeten we alert op zijn."

Er is een beweging die genoeg heeft van taalverruwing

Eldert Boot (47). Woont in Veenendaal, werkt bij de Wereldbond van Bijbelgenootschappen. Sinds 2013 bestuursvoorzitter van de Bond tegen Vloeken.

,,Een goede definitie geven van vloeken, is nog best lastig. Niet alle scheldwoorden zijn voor iedereen even kwetsend. In mijn persoonlijke top 5 staat gvd bovenaan. Alles met 'kanker' erin hoort ook in dat lijstje. Wij zijn altijd gezien als een luis in de pels, als mensen die overal tegen zijn. Maar je kunt het net zo goed omdraaien. Dan zijn we de Bond voor Respect. Dat is vooral wat we beogen: meer fatsoen. En dat mensen beter naar zichzelf kijken, in plaats van eerst wijzen naar de ander.''

Eldert Boot.

Begeeft de bond zich wel eens buiten de christelijke hoek?

,,We hebben zo'n 23.000 donateurs, meest afkomstig uit onze christelijke achterban. We zien het als onze opdracht hen te steunen bij het tegengaan van respectloos gedrag. Maar er is meer aan de hand. Ook buiten christelijke kringen groeit het besef. Er is een beweging gaande die genoeg heeft van alle taalverruwing, verharding en onrespectvol gedrag - zeker op de sociale media. Ik zat laatst in de trein de Metro te lezen. Daarin sprak actrice Angela Schijf over fatsoen en het gebrek daaraan op de sociale media. Van haar verhaal is zó een promotiefilmpje te maken voor de Bond tegen Vloeken.''

Op het congres spreekt morgen schrijfster Marianne Zwagerman.

Quote Nu profiteren wij van de kentering die gaande is. Eldert Boot ,,Precies, dat is ook niet iemand afkomstig uit de Gereformeerde Gezindte, zullen we maar zeggen. Dat moet onze toon voor de komende jaren zijn, dat ons verhaal prima verteld kan worden aan een veel breder publiek. Vroeger werd je nogal eens belachelijk gemaakt, omdat je van de Bond tegen Vloeken was. Nu profiteren wij van de kentering die gaande is. Met ons, zijn vele anderen toe aan positievere omgangsvormen en respectvoller taalgebruik.''

Klinkt als: wie het laatst lacht, lacht het best.