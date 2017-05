Boomhelling maakt balkengat bij verdwenen houtzaagmolen compleet

Met de bouw van een boomhelling wordt het balkengat van de verdwenen houtzaagmolen De Zonnewijzer aan de Prins Hendrikweg in Wijk bij Duurstede gecompleteerd. Het Utrechts Landschap wil op deze manier laten zien hoe houtzagers er in de vorige eeuw hebben gewerkt.

,,Balkengat en houthelling horen bij elkaar”, zegt Gerrit Spies. Hij is trots op het herstel van dit cultureel erfgoed. In het balkengat werden boomstammen ’gewaterd’ om de kwaliteit van het hout te verbeteren. Gewaterd hout trekt minder snel krom. Via de helling werden de stammen na enkele jaren uit het water getrokken. Waarna ze in de zagerij tot planken en balken werden verzaagd. Die werden met latjes ertussen in een schuur opgestapeld om te drogen. Waarna ze werden verkocht.

Naast het balkengat dat in open verbinding staat met de Kromme Rijn, was in 1801 windmolen De Zonnewijzer gebouwd. Het windvaantje met dit jaartal, dat op de molen stond en bewaard is gebleven, getuigt van het bouwjaar. De molen was een zogeheten bovenkruier, die boven de zaagschuren aan de Prins Hendrikweg uitstak.

Op hol

In 1912 sloegen de wieken van de molen op hol. Hierdoor liep het houtwerk warm. Het was het begin van een brand die het eind van de molen inluidde. Want de molen brandde volledig af. Vanaf die tijd werd er in de zagerij niet meer met windenergie gewerkt. Eerst werden de zagen door stoom aangedreven, later door elektriciteit. In 1989 werd er voor het laatste hout gezaagd door de gebroeders Van Amerongen. De zagerij maakte plaats voor nieuwbouwhuizen.

In het balkengat laat Het Utrechts landschap nu lariks stammen inwateren. Na drie jaar worden ze eruit getakeld om in bossen gebruikt te worden als slagbomen. Ze worden gebruikt om bospaden af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Dankzij het inwateren gaan deze slagbomen langer mee.

Het balkengat in Wijk is één van de weinige die niet gedempt is en nog in functie is. Naast het balkengat staat een groene schuur die vernoemd is naar windmolen De Zonwijzer. Oorspronkelijk was dit een schuur van de houtzagerij. Toen brand ook deze schuur verwoestte, werd hij herbouwd in de oorspronkelijke bouwstijl en in dezelfde groene kleur geverfd. De schuur wordt als kantoor gebruikt.

Schildpadden