Boosheid om schrappen extra versnaperingen

Verder schrijft Charim: ,,De correctie op de overdaad aan gratis consumpties is jammer voor de cliënten. Maar het merendeel van hen en de cliëntenraden begrijpen en accepteren dat het onbeperkt verstrekken van gratis versnaperingen niet meer mogelijk is.''



,,Dit onderwerp werd steeds groter gemaakt'', zegt woordvoerder Rufo Petri van de zorgorganisatie. ,,De berichtgeving in de media is objectief, maar in de reacties wordt er van alles bij gehaald. Het gaat richting: mensen krijgen niet waar ze recht op hebben. En dat klopt niet. Het is belangrijk om goed te lezen.''



De grote aandacht laat volgens Petri zien hoe groot de belangstelling voor ouderenzorg in de samenleving en politiek is.'' Hij zegt ook dat de bewoners niet zitten te wachten op deze publiciteit.



De twee woonzorglocaties moeten bezuinigen omdat er meer geld wordt uitgegeven dan er binnen komt. Een nieuwe manager hield recent de uitgaven tegen het licht en ontdekte dat er duizenden euro's besteed worden aan de versnaperingen waar het rijk geen vergoedingen voor geeft.