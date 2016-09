Boosheid over schrappen excursies Blauwe Bever

De vrijwilligers willen graag verder met De Blauwe Bever. De boot verzorgde voor ieder jaar ruim 5000 mensen excursies over de Nederrijn en door het natuurgebied langs de rivier bij Rhenen, Amerongen en Wijk bij Duurstede.



Plan

Vanavond komen de vrijwilligers, ongeveer 50, bij elkaar om over de situatie te overleggen. Volgens voorzitter Rob Moret van de Blauwe Kamer-commissie (de Blauwe Kamer is het natuurgebied tussen Rhenen en Opheusden) broeden de drie schippers op een plan.



Mogelijk komt er een stichting om de Blauwe Bever te behouden. Ze willen onderzoeken of de exploitatie van de boot in eigen beheer mogelijk is.



Als dat niet lukt komt aan bijna twintig jaar varen over de Nederrijn over enkele weken een einde. ,,Dat zou ik erg jammer vinden'', zegt Arnold. ,,Vooral voor al die vrijwilligers die zich met hart en ziel voor de safariboot hebben ingezet.''