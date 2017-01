Boot met negen levens is nieuwste aanwinst voor Spoorwegmuseum

Het Spoorweg-museum is in afwachting van een bijzondere aan-winst. Dit keer geen modeltrein, stoom-locomotief of een iconische Apenkop. Nee, een model van een boot doet de Utrechtse harten sneller kloppen.

Wat is de link tussen een stoomboot en een museum vol treinen? Conservator Jos Zijlstra kan het haarfijn uitleggen. Hij snapt dat veel mensen er gek van opkijken, maar zo vreemd is de komst van het scheepsmodel niet.

Begin vorige eeuw was er een veerdienst tussen Stavoren en Enkhuizen en die was onderdeel van de NS. Ziedaar de relatie. ,,In die tijd was de Afsluitdijk er nog niet. En als je van Alkmaar met de trein naar Leeuwarden wilde moest je anders wel erg ver omreizen.’’

Drie stoomboten

Drie stoomboten zorgden voor het vervoer over de Zuiderzee tussen het huidige Noord-Holland en Friesland. Van de W.F. Van Der Wijck is destijds een model gemaakt. Dik een meter meet de creatie, terwijl het origineel ruim 60 meter lang was en bijna 2.000 mensen kon vervoeren. Heel fraai en tot in detail is het echte schip nagemaakt. ,,Het aantal patrijspoortjes is precies gelijk.”

Breed glimlachend geeft de conservator toe dat hij stiekem veel gekker is op schepen dan op treinen. ,,Ik heb vroeger veel gevaren, was tweede stuurman en woonde aan het water. Dat verklaart alles.”

Vandaar ook dat hij helemaal verrukt was toen hij op het model stuitte. Dat gebeurde toen hij weer eens op Marktplaats speurde naar mooie toevoegingen.

Deal

Extatisch werd zijn stemming toen de deal al vlug beklonken was. ,,Het is in de geschiedenis van de hele treingeschiedenis natuurlijk een heel apart verhaal dat een spoorwegmaatschappij een bootverbinding onderhoudt. We hebben maar een paar spulletjes van die hele exceptionele boot-treinverbinding. Als je dan een compleet model van ’t vlaggenschip van de maatschappij kunnen verwerven, ja, dan zit ik er bovenop.”

Het model is van een oud baasje uit Enkhuizen. Zijn opa was scheepstimmerman en heeft het schip gemaakt in 1930. Dat was zeven jaar nadat het schip in de vaart kwam.

Avonturen

Over de historie van het bewuste schip raakt Zijlstra niet uitgepraat. Het maakte meer hachelijke avonturen mee dan een gemiddeld mensenleven. ,,Negen levens had-ie, net als een kat.” Kort gezegd komt het erop neer dat de boot in de Tweede Wereldoorlog tot zinken werd gebracht, door de Duitsers werd gevorderd en werd herdoopt in WILKOMMEN, een tijd verloren gewaand was, toch weer opdook, proefvaarten maakte tussen Texel en Den Helder (maar daar bleef het bij). Anno 2017 doe ie dienst als plek waar autistische jongeren op verblijven.